Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Рабов в россии и без крымчан достаточно".

1. СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

В СБУ отметили, что 24 июля в порт Измаил под флагом россии зашел танкер "NIKA SPIRIT", который идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA". Источник ТАСС в силовых структурах Краснодарского края подтвердил, что российские следователи проводят обыски и "устанавливают причины отправки танкера в Украину".

2. Судно "NEYMA"/"NIKA SPIRIT" задержано. Все десять моряков на борту были допрошены следователями и отпущены:

Придерживаясь украинских законов, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям. Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву,

– сообщили в СБУ. Перед отправкой судна в Украину экипаж поменяли.

3. Гоблин колесит по Крыму – "решает проблемы людей". Вот только самих людей не подпускают к Гоблину и на расстояние пушечного выстрела. Севастопольские пропагандоны сообщают:

Перед выездным совещанием Совета министров Крыма в Белогорском районе к местным гражданским активистам наведалась полиция. Общественников предупредили, чтобы те не устраивали манифестаций перед высокими чиновниками. Ранее в Саках, где инвалиды в рамках выездного заседания Совмина хотели встретиться с Аксеновым, им тоже это делать запретили. Спинальников обзвонили от имени ФСБ и запретили выражать публичное недовольство разбитыми дорогами, по которым невозможно передвигаться. Так в Крыму развивается коммуникация власти с гражданским обществом.



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4. Нацисту Горному было разрешено погавкать на Константинова, который застраивает территорию обсерватории в Научном:

Вот так уничтожают то, что даже при Украине боялись трогать. Главный Единорос и спикерский Госсовета, какое ему звание еще после этого добавить?? Уничтожать уникальную обсерваторию и условия ради прибыли гЭроя? Спустим в сентябре Едро в ведро.



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5. Вата воет, что скоро все захватят. Вата не заметила, что все захватили еще 5 лет назад: "Хочу внести в Черный список Севастополя всех, кто захватил берега как в городе, так и на побережье ЮБК!!!! В Балаклаве маленький пляжик на Таврической набережной перекрыли, поставили сторожа и тот борется с местными балаклавцами!!! Мы ходили туда купаться всю свою сознательную жизнь, но не в этом году! Строят какую-то будку, захватили кусок моря и кидаются на местных. Полный беспредел!!! Скоро все захватят!!!!".

Горячие комментарии не заставили себя ждать: "Потому что Севастополь был нужен только для выгоды, а не чтобы спасти несчастных жителей от войны! Только идиот до сих пор кричит УРА!", "От биндерофашистоф", "Жидобендерофашист", "Есть еще те, кто покрикивает. В основном понаехи. Но уже так – тоненько и тоскливо", "Полностью согласен!", "И Тавриду строят, чтобы войска с материка могли прибыть в Севас беспрепятственно на подмогу, если что! Эта трасса – стратегический объект!", "Или тикать, если что", "Скоро местные станут – как раньше скинхеды чурок били. Будем фигачить приезжих!", "Пора начинать! Наконец-то узнали истинную рашу, а не по телевизору", "Мы их (приезжих) называли раньше оккупанты", "Все нормально, это просто россия", "Попали в какой-то ад крымчане", "Крым их", "Пока вы строчите гневные посты в интернете, где-то обносят забором очередной пляж", "Всегда, когда видишь такие посты, от несправедливости этих гадов поубивать хочется. Вот собирали подписи по поводу Батилимана, и что? И смс на прямую линию с путиным. Да ничего не сделаешь, походу", "Почему ничего не сделаешь? Можно референдум провести. Ах, да, забыл, в рф же референдумы запрещены", "Просто плакать хочется. Читаешь это все. Ведь нигде копейки не вложили. Пользуются тем, что при Союзе было построено, и растаскивают, обносят, выносят. Ничего не сделать. Батилиман, такой родной, и все, его тоже нет. Что же это творится! Почему все безнаказанно??!!!", "Скоро местных просто запретят – как запрещенную организацию". (Больше читайте из скринов)

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: "Снова начали. Только осел верил/верит, что россии Крым важен был вместе с его населением. Государство россия счастливо бы было, если бы крымчане все просто исчезли, или же просто свалили в Украину. Рабов в россии и без крымчан достаточно".

Читайте предыдущий дайджест: Лживая кампания "Крым меняется", море с отходами и маневр Няш-мяш: новости Крымнаша