Загадкові смерті у Запоріжжі: тіла аж трьох людей виявили поблизу залізної колії
У Запорізькій області у районі села Павлівське Вільнянського району поблизу залізничної колії виявили тіла трьох осіб.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій припускають, що усіх могла смертельно травмувати електричка.
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Обставини загибелі людей наразі встановлюють фахівці.
Сам інцидент трапився у п’ятницю, 27 вересня.
Схожий інцидент наприкінці липня трапився на Хмельниччині, щоправда тут біля колії виявили тіло 11-річного хлопчика, який повертався до Києва з відпочинку. За яких умов і чому загинула дитина, наразі невідомо.
Джерело: 24 канал
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