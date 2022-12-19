Повістка є виключно письмовим документом. Він видається на ім’я конкретної особи, тобто військовозобов’язаного. Про це інформує 24 канал.

До теми Мобілізація в Україні: які види повісток існують

Місце вручання повістки

Повістку можуть вручити в будь-якому місці: у парку, на блокпостах, на робочому місці.

Однак вручити повістку може тільки співробітник ТЦКСП, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

Чи можна відмовитись від повістки

Для відмови в отриманні повістки військовозобов’язаний повинен мати поважні причини, зокрема:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

Таким чином, якщо при вручення повістки ви побачили об’єктивні помилки, є можливість відмовитись від її підписання.

У такому разі співробітник ТЦКСП повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків. Після цього справа передається на розгляд керівникам ТЦКСП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦКСП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, але за те, що ви відмовились від повістки.

Порядок вручення повісток

До речі, під час вручення повістки у військовозобов’язаного має бути при собі паспорт. Його потрібно пред’явити представникам військкомату, щоб підтвердити особу отримувача.

Після отримання повістки необхідно ознайомитись із текстом документа, а вже потім поставити підпис про його отримання.

У повістці мають бути вказані: