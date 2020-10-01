Президент Володимир Зеленський наголосив, що необхідно провести оперативне розслідування щодо загибелі працівниці посольства США. Жінку знайшли непритомною 30 вересня у Києві, згодом вона померла у лікарні.

У загиблої залишилось 4 дітей та чоловік. Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

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Президент висловив співчуття рідним жінки. За словами Зеленського, правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії. Українська влада, зокрема, Офіс Президента цьому сприятимуть.

Якщо ця трагедія сталася через злий умисел, винні мають понести законне покарання,

– наголосив глава держави.

Загибель працівниці посольства США: що відомо