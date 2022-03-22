Згідно з інформацією Генштабу Збройних Сил України, у російському суспільстві загибель у розпочатій Кремлем війні вищих та старших офіцерів викликає неабиякий резонанс. Зокрема, українські військові успішно ліквідовують полковників Росії, які посміли вторгнутись на нашу землю.

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Водночас у Генштабі повідомили, що продовжують фіксуватися випадки масової відмови військових Росії брати участь у війні проти України.

Зауважте, що вояки Росії, які наважилися зайти на українську землю, помирають тут незалежно від свого звання. Так, 19 березня наші захисники знищили одразу двох командирів військових підрозділів російських військ.

17 березня ЗСУ ліквідували "елітного" військового Росії Сергія Сухарьова, що вбивав українців ще з 2014 року. Водночас розхвалені російською пропагандою та такі страшні для звичайних росіян кадирівці – абсолютно провалили своє завдання і з поразкою поїхали в Чечню.

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