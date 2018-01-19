Загибель спостерігача ОБСЄ у Краматорську: стала відома його національність

18 січня у ДТП у прифронтовому Краматорську загинув співробітник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Віталіє Зара.

Спершу інформацію про загибель спостерігача ОБСЄ повідомили представники так званої "ЛНР", згодом її підтвердили у самій організації.

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Ввечері 19 січня на сторінці ОБСЄ у Facebook оприлюднили більше інформації про самого загиблого.

Зокрема стало відомо, що Віталіє Зара був громадянином Молдови.

Зранку у четвер, 18 січня, СММ ОБСЄ втратила дорогого друга та колегу, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Громадянин Молдови Віталіє Зара працював у складі луганської моніторингової команди у Сєвєродонецьку, Луганську та Кадіївці з липня 2015 року. Його пам’ятатимуть як надійного, працьовитого та усміхненого друга і колегу,

– йдеться у повідомленні.