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      Загиблий на російському підводному човні "Лошарик" капітан виявився родом з України

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      Капітан першого рангу Андрій Воскресенський родом з Севастополя
      Капітан першого рангу Андрій Воскресенський родом з Севастополя

      Міноборони Росії опублікувало імена і фото 14 загиблих у пожежі на глибоководному апараті ВМФ "Лошарик". Серед загиблих опинився уродженець України – 47-річний капітан першого рангу Андрій Воскресенський родом з Севастополя.

      В останні роки Воскресенський мешкав у місті Сосновий Бор Ленінградської області. Він є кавалером трьох орденів Мужності, ордена "За військові заслуги" і медалі "За заслуги перед Вітчизною" 2-го ступеня.

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      За даними російських ЗМІ, Воскресенський був зятем контр-адмірала Володимира Бедердінова, який 13 років очолював Навчальний Центр ВМФ у місті Сосновий Бор.

      У Воскресенського залишилися 15-річний син і 23-річна донька.

      пожежа підводний човен Лошарик Росія українець Воскресенський
      Андрій Воскресенський

      Що відомо про пожежу на підводному човні "Лошарик"? Пожежа спалахнула ввечері 1 липня, ймовірно, на апараті російського глибоководного атомного підводного човна АС-12 "Лошарик" (в Росії засекретили тип судна). Це науково-дослідницький апарат, який виконував завдання у російських територіальних водах. Пожежа загорілась, коли підводники проводили біометричні вимірювання: всі 14 моряків-членів екіпажу задихнулись чадним газом. За різними даними, займання сталося або у відсіку акумуляторів, або на підводному човні стався вибух газу.

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      Теги: Жертви Надзвичайні ситуації Новини України Новини Росії Водний транспорт Пожежа Новини Криму
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