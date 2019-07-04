Загиблий на російському підводному човні "Лошарик" капітан виявився родом з України

Міноборони Росії опублікувало імена і фото 14 загиблих у пожежі на глибоководному апараті ВМФ "Лошарик". Серед загиблих опинився уродженець України – 47-річний капітан першого рангу Андрій Воскресенський родом з Севастополя.

В останні роки Воскресенський мешкав у місті Сосновий Бор Ленінградської області. Він є кавалером трьох орденів Мужності, ордена "За військові заслуги" і медалі "За заслуги перед Вітчизною" 2-го ступеня.

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За даними російських ЗМІ, Воскресенський був зятем контр-адмірала Володимира Бедердінова, який 13 років очолював Навчальний Центр ВМФ у місті Сосновий Бор.

У Воскресенського залишилися 15-річний син і 23-річна донька.



Андрій Воскресенський

Що відомо про пожежу на підводному човні "Лошарик"? Пожежа спалахнула ввечері 1 липня, ймовірно, на апараті російського глибоководного атомного підводного човна АС-12 "Лошарик" (в Росії засекретили тип судна). Це науково-дослідницький апарат, який виконував завдання у російських територіальних водах. Пожежа загорілась, коли підводники проводили біометричні вимірювання: всі 14 моряків-членів екіпажу задихнулись чадним газом. За різними даними, займання сталося або у відсіку акумуляторів, або на підводному човні стався вибух газу.