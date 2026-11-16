Серед загиблих – неповнолітня: на Броварщині військовий у СЗЧ підірвав, ймовірно, гранату

Унаслідок підриву вибухового предмета на Київщині є жертви / Нацполіція

У селі Мала Березанка на Броварщині 16 листопада стався вибух на території приватного домоволодіння. Унаслідок детонації вибухового предмета загинули четверо людей, серед яких 17-річна дівчина та сам підривник.

Про це повідомили в поліції Київської області. Adv Деталі вибуху Виклик правоохоронцям надійшов від місцевої жительки, яка повідомила, що чоловік кинув вибуховий предмет на території приватного домоволодіння. За попередніми даними правоохоронців, фігурант перебував у статусі військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Ймовірно, він підірвав гранату. Жертвами вибуху, крім самого підривника, стали дві жінки та неповнолітня дівчина. На місці події працювали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та вибухотехніки. Проводиться огляд місця події, встановлюються тип вибухового предмета та всі обставини трагедії- додали в поліції. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за пунктами 1 та 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Раніше схожий інцидент стався у Хмельницькому, де чоловік підірвав гранату під час переговорів із поліцією. Згодом у помешканні фігуранта слідчі виявили арсенал небезпечних предметів.

Ексклюзиви 24 каналу

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter