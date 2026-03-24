Загинули у готелі: що відомо про жертв атаки по Полтаві і скільки є постраждалих

Росія вранці 24 березня обстріляла Полтаву. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про загиблих та постраждалих у Полтаві?

Під час брифінгу секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова заявила, що загинули 2 людей, ще 11 поранених були на різних локаціях. Серед постраждалих є одна дитина, вона у реанімації.

Вранці до лікарень звернулося 9 людей, 5 з яких госпіталізували. Окрім дитини, у реанімації також перебуває один дорослий.

За попередніми підрахунками пошкоджено понад 24 будівлі у мікрорайоні.

"Це і багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, це об’єкти бізнесу – зазнали різного ступеню пошкоджень. Це сотні вибитих вікон, пошкоджені дахи, десятки пошкоджених автівок", – сказала посадовиця.

У місті працюють 3 оперативні штаби. Людям видають матеріали для ремонту, зокрема OSB-плити, допомагають комунальники.

Що відомо про атаку на Полтаву 24 березня?