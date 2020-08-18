Загинули у протестах в Білорусі: яку цифру озвучують волонтери
На центральній площі Білорусі знову зібралися люди, а головним проспектом їздять машини, сигналячи. Акції протесту продовжують тривати.
Усі люди виказують свою незгоду з тим, що відбувається зараз у країні. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів редактор ефіру "Європейського радіо" Зміцер Лукашук.
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Він зазначив, що щодо кількості загиблих немає докладних цифр. Сьогодні міністерство внутрішніх справ повідомило про ще одного загиблого, якого нібито збила машина, коли він брав участь в акції протесту. В експертів великі сумніви щодо цієї версії.
Також невідомо ніякої докладної інформації про смерть ще однією людини, який за однією версією втопився, за іншою повісився, – зазначив Зміцер Лукашук.
"Правоохоронці взагалі кажуть про 5 людей. Проте є великі підозри у волонтерів, що кількість загиблих значно більша. Наразі невідома доля, як мінімум, 50 людей. Їх не можуть ніде знайти – ні в ізоляторі, ні в інших місцях", – додав Лукашук.
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Редактор ефіру пригадав, що ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають жахливі історії. Людей там жорстоко б'ють, мучать електрошокерами та ґвалтують поліцейськими дубинками.
Протести в Білорусі: що відомо
- Після оголошення попередніх результатів президентських виборів у Білорусі спалахнули масові протести. Річ у тім, що перемогу на них здобув нібито чинний глава держави Олександр Лукашенко – такий результат оприлюднили згідно з офіційними даними. Білоруси вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Вже у ніч на 10 серпня люди вперше вийшли на протести. Попри те, що ці протести були мирними, демонстрантів почали жорстоко бити та затримувати ОМОНівці. Вони використовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів. За тиждень понад тисяча людей були поранені. Понад 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Люди вийшли на нові акції протесту й 11 серпня. Детальніше про ситуацію у містах Білорусі за посиланням.
- Варто зазначити, що відбувся і мітинг за Лукашенка, однак на нього людей просто зганяли. На цій акції виступив і сам глава держави та заявив, що повністю відкидає ідею повторних виборів.