На центральній площі Білорусі знову зібралися люди, а головним проспектом їздять машини, сигналячи. Акції протесту продовжують тривати.

Усі люди виказують свою незгоду з тим, що відбувається зараз у країні. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів редактор ефіру "Європейського радіо" Зміцер Лукашук.

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Він зазначив, що щодо кількості загиблих немає докладних цифр. Сьогодні міністерство внутрішніх справ повідомило про ще одного загиблого, якого нібито збила машина, коли він брав участь в акції протесту. В експертів великі сумніви щодо цієї версії.

Також невідомо ніякої докладної інформації про смерть ще однією людини, який за однією версією втопився, за іншою повісився, – зазначив Зміцер Лукашук.

"Правоохоронці взагалі кажуть про 5 людей. Проте є великі підозри у волонтерів, що кількість загиблих значно більша. Наразі невідома доля, як мінімум, 50 людей. Їх не можуть ніде знайти – ні в ізоляторі, ні в інших місцях", – додав Лукашук.

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Редактор ефіру пригадав, що ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають жахливі історії. Людей там жорстоко б'ють, мучать електрошокерами та ґвалтують поліцейськими дубинками.

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