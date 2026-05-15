Пускайте титри: на "СВО" загинув російський актор "Чорнобиля" та інших пропагандистських фільмів
- Російський актор Павло Чернявський загинув у зоні бойових дій в Україні, про що стало відомо лише тепер, хоча це сталося 3 березня.
- Актор підписав контракт з Міністерством оборони РФ наприкінці 2025 року та був похований в Омську; він відомий за ролями у серіалах і фільмах, таких як "Слід" та "Чорнобиль".
У зоні бойових дій в Україні загинув російський актор Павло Чернявський, відомий за ролями у серіалах та фільмах російського виробництва. Йому було 39 років.
Про смерть артиста повідомив портал Кіно-Театр.ру.
Що відомо про загиблого актора Чернявського?
За оприлюдненою інформацією, Чернявський загинув 3 березня, однак публічно про це стало відомо лише зараз.
Зазначається, що наприкінці 2025 року актор підписав контракт із Міністерством оборони РФ та вирушив до зони бойових дій. Поховали його в рідному Омську.
Павло Чернявський народився 13 травня 1986 року. Свою творчу діяльність розпочав ще у підлітковому віці в омському театрі-студії "П’ятий угол". Згодом працював у молодіжному центрі "Хімік", де виступав у студентському театрі естрадних мініатюр.
У 2011 році він завершив навчання на курсах акторської майстерності в Новосибірському театральному інституті, а пізніше здобув режисерську освіту в Омському державному університеті.
У різні роки Чернявський працював у театрах Єкатеринбурга та Москви, зокрема у Театрі імені Єрмолової.
Його акторська кар’єра у кіно й на телебаченні стартувала у 2007 році. Загалом він взяв участь майже у 40 проєктах, переважно виконуючи епізодичні ролі. Серед найвідоміших – серіал "Слід" та фільм "Чорнобиль" Данила Козловського.
