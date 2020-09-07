Збройні формування РФ 6 вересня порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів бойовиків один український захисник отримав поранення, ще один загинув.

Загострення ситуації на Донбасі

Війська окупанта 6 вересня порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногорівки. У результаті обстрілу український боєць отримав поранення. Йому вчасно надали допомогу та госпіталізували.

На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. У результаті один український військовий загинув.

Крім того, російські окупаційні війська двічі здійснили і провокативні постріли з підствольного гранатомета поблизу Шумів.

З початку поточної доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

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Зауважимо! З опівночі 27 липня на Донбасі діяв режим повного та всеосяжного припинення вогню. Його погодили Україна та Росія, а також підтримала ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи. Перемир'я, зокрема, передбачало не лише заборону на використання вогню, а і заборону на наступальні й розвідувально-диверсійні дії.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу