Чи присутні російські ударні підрозділи на території Білорусі: що кажуть у ДПСУ

Упродовж квітня 2026 року на території Білорусі спостерігалася помітна й дещо незрозуміла активність. Водночас у ДПСУ заявили, що на території країни немає російських ударних підрозділів.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Інтерфакс-Україна.

Дивіться також "Загроза нікуди не зникає": у ДПСУ розповіли, яка повітряна ціль залетіла в Україну з Білорусі

Що відомо про ситуацію на кордоні?

За словами Демченка, на території Білорусі немає великої кількості російських сил, а ударні підрозділи взагалі відсутні.

Мова може йти про певні логістичні підрозділи, які залишилися на території Білорусі, або ж ті, які обслуговують літаки,

– заявив речник.

Також речник ДПСУ наголосив, що деякі підрозділи допомагають у проведенні певного збору розвідданих з території Білорусі.

До уваги! Білорусь блокує виїзд росіянам-призовникам, яким заборонено залишати країну, перевіряючи їх через спільну базу з Росією. Російська правозахисна організація повідомила про перший випадок, коли російському призовнику заборонили виїзд через Білорусь, що раніше було можливим.

Останні новини про можливу загрозу з Білорусі

Упродовж останніх тижнів Білорусь здійснює певні провокації біля кордону з Україною. Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що 2 травня трапився нетиповий інцидент. Надходили повідомлення, що невідомі об'єкти з Білорусі перетнули український кордон.

Звісно, не можна відкидати сценарій, що Росія таки зможе дотиснути Білорусь долучитися до бойових дій проти України. За словами Чаленка, це буде колосальною помилкою для Лукашенка.

Увечері 2 травня моніторингові канали повідомили про невідомі об'єкти, що перетнули кордон України з Білорусі, які могли бути повітряними кулями або гелікоптерами. Представники Сил оборони не підтвердили зальоту ударних засобів, припустивши, що це може бути повітряна куля.

Білорусь будує дорожню інфраструктуру та облаштовує артилерійські позиції біля українського кордону. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що масштабні дії з боку Білорусі малоймовірні, можливі лише дрібні провокації.