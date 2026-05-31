Білоруські солдати проти України не воюватимуть, але є нюанс: Лукашенко пригрозив Києву

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що не відправить в Україну білоруських солдатів. Він зазначив, що у разі "агресії" зі сторони Києва, війна "набуде зовсім іншого характеру".

Про це Лукашенко розповів пропагандистським ЗМІ.

Чи зможе Білорусь напасти на Україну?

Лукашенко заявив, що у разі нападу на територію Білорусі, війна в Україні "набуде зовсім іншого характеру". Він додав, що просто так його військові не втручатимуться у конфлікт та не нападуть на Київ.

Не дай Боже, якщо з якоїсь території буде здійснено військовий напад на територію Білорусі – війна в Україні набуде зовсім іншого характеру,

– заявив Лукашенко.

Він також прокоментував візит представників білоруської опозиції до Києва. За його словами, вони нібито розраховують підготувати за межами Мінська бойовиків з-поміж білорусів, українців, поляків і литовців, щоб згодом здійснити захоплення одного з районних центрів країни.

Добре, що вони подивилися на нашу так звану опозицію. Це не опозиція. Це бандити,

– зазначив Лукашенко.

Що ще відомо про загрозу наступу з Білорусі?

Росія знову може використати Білорусь як плацдарм для нападу. На тлі поглиблення військової співпраці між Москвою і Мінськом занепокоєння стосовно потенційних загроз зростає не лише в Києві, а й серед західних союзників.

Білорусь вже неодноразово надавала свою територію для підготовки російських військових, проводила спільні навчання з армією та забезпечувала лікування поранених окупантів у місцевих медичних закладах.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов наголосив, що на території Білорусі фіксується активність, яка в майбутньому "може становити загрозу для України або країн Європи". Водночас наразі немає ознак, які б свідчили про готовість до нападу "вже завтра".