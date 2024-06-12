Влада регіону застерігала людей, щоб перебували у безпечних місцях. Повітряна тривога оголошена в усіх областях Півдня України.

Детально про нічну атаку Ту-95МС випустили крилаті ракети: куди вони летіли

Вибух в Одесі 12 червня: що відомо

Уночі 12 травня російські військові здійснили атаку крилатими ракетами з Ту-95, головною ціллю була Київська область. Утім, ближче до 5 ранку ця атака закінчилася, і, як повідомила київська влада, без наслідків для столиці.

По країні вже пішли відбої, але о 5 годині на Півдні повітряну тривогу оголосили повторно – виникла загроза балістичного удару з території окупованого Криму, як повідомили моніторингові спільноти.

Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях! – водночас написав міський голова Одеси.

"Одеса та район, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Ракетна небезпека!" – додали в ОВА. І в цей самий час Суспільне пише, що місто чуло вибух.