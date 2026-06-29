Загрожує 12 років тюрми: НАБУ та САП повідомили про підозру Тищенку у справі про "колцентри"

Чинного народного депутата викрили на проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних даних до декларації. НАБУ та САП вручили йому підозру.

Про це 29 червня повідомили НАБУ та САП.

Кого та у чому підозрюють антикорупційні органи?

Досудове розслідування встановило, що у серпні 2023 року нардеп попросив у особи, яку вважав причетною до діяльності "колцентрів" понад 1 мільйон доларів неправомірної вигоди.

Натомість нардеп обіцяв не втручатися в їхню діяльність та сприяти усуненню компаній-конкурентів,

– повідомили слідчі.

Проте Кошти він так і не отримав.

Окрім цього, за версією слідства, депутат міг легалізувати 12,6 мільйона гривень незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідчі встановили, що фактичної передачі коштів не було, а законних доходів для такого "подарунка" вона не мала.

Щоб остаточно легалізувати незаконні прибутки, депутат офіційно вніс недостовірні відомості про цей "подарунок" до своєї щорічної декларації.,

– додали антикорупційні органи.

За даними джерел 24 Каналу у правоохоронних органах йдеться про нардепа Миколу Тищенка.