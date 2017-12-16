Захарченко вкотре відзначився гучною заявою щодо миротворців на Донбасі

Ватажок терористичної "ДНР" Олександр Захарченко переконує, що миротворча місія на Донбасі не буде робити те, що захоче. Крім того, саме бойовики мають повне право заборонити або дозволити їй проїзд тими чи іншим маршрутами.

Таку його заяву оприлюднив ресурс "Новини Донбасу".

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"Заборонити або дозволити проїзд тими чи іншим маршрутами – це у наших силах. Це наша земля, ми тут живемо та воюємо за цю землю, тому ніхто у світі не має права нав'язувати, де буде стояти та перебувати ця охоронна місія", – підкреслив терорист.

За його словами, розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі буде погоджено не лише з керівництвом псевдореспубліки , але й з її правоохоронними органами та військовими.

Тому у тих, у кого виникає ілюзія, що якась охоронна місія сюди зайшла та буде робити, що захоче, – це просто ілюзія", – зауважив вождь "ДНР".

Крім того, Захарченко вкотре наголосив на важливості включення донецьких бойовиків до переговорного процесу та звинуватив українську сторону у зриві обміну полоненими.