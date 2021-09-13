Страна открыла для себя слово "евроремонт" 20 лет назад. По мере того, как Украина выныривала из нищеты 1990-х годов, граждане начинали понемногу приводить в порядок свои квадратные метры.

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Металлопластиковые окна, входные двери и ламинат перелицовывали привычные интерьеры. Новая бытовая техника и перепланировка становились символическим прощанием с советским прошлым.



В слове "евроремонт" первая часть не уступала по важности второй. В ней было зашифровано наше представление о европейском быте. Запад воспринимался в Украине как средоточие комфорта – на контрасте с унылым пространством советского дефицита.

И если для меньшинства наших граждан Европа была историей про ценности, то для абсолютного большинства – историей про новую сантехнику и стиральную машину.

К началу третьего года своего президентства Владимир Зеленский все меньше напоминает самого себя времен президентской кампании. Обещания "договориться посередине" сданы в архив, заигрывания с пророссийским электоратом – тоже.

Промосковские политики и медиа привыкают жить под санкциями, а призывы взять Украину в НАТО звучат все категоричнее. Впрочем, не внешней политикой единой.



Зеленский устроил в Украине масштабное строительство / Фото Офиса Президента

Ключевую ставку внутри страны шестой президент делает на проект "Великого будiвництва". Украина ремонтирует дороги и мосты, строит школы и детские садики, открывает спортивные площадки и амбулатории. У критиков и оппозиции велик соблазн объяснить происходящее одной лишь коррупцией и откатами, но в таком подходе слишком много упрощения.

Не потому, что коррупции нет – при таких масштабах строительства она непременно будет. А потому что было бы ошибкой измерять любой поступок власти только лишь его коррупционной емкостью. Потому что есть еще личные амбиции, честолюбие, желание войти в историю.

Зеленский не хочет остаться в памяти как случайный президент

В конце концов, человек сложен и пространство его мотивов редко сводится к одному лишь обогащению. Владимир Зеленский может и был случайным претендентом на президентский пост, но вряд ли он хочет остаться в памяти как случайный президент.

И теперь он делает стране "евроремонт". Создание качественной инфраструктуры (а именно так звучит официальное описание программы) – это все тот же ламинат вместо линолеума и замена окон – только в масштабах целой страны.

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Зеленский успел застать эпоху индивидуальных перепланировок и теперь запустил общенациональную. В эту же копилку – диджитализация и государство в смартфоне. Эдакая попытка поколебать пергидрольную монополию тетушек, сидящих за стойками в госструктурах.

Зеленскому нужен был смысл своего президентства и он его нашел. Да, подрядчики могут лукавить на сметах, но процесс запущен. Шестой президент страны взялся строить Европу в украинском доме и делает это как умеет.

Для многих наших сограждан, быть Европой означает выглядеть как Европа. Мы знакомились с Западом в турпоездках – и привыкали мерять его качеством дорог и шириной тротуаров.

Но в том и особенность, что Европу делало Европой совсем не только инфраструктурное благополучие. Более того – чистота и порядок были следствием ее внутренних правил. Следствием, а не причиной.

Асфальт и освещение не делают страну Европой

В конце концов, Россия и Беларусь сделали себе "евроремонт" задолго до Украины. Отремонтированные фасады этих стран не раз становились поводом для нашей зависти в довоенное время.

Но оказалось, что асфальт и освещение не делают страну Европой. Новые декорации могут служить отличной ширмой для авторитарных вождей и гибридных диктатур. Минск и Москва привели себя в порядок, но это ничуть не приблизило их к Парижу или к Берлину.

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Зеленский и его команда могут сделать в Украине евроремонт. Но евроремонт не равен евроинтеграции. Он не заменит честные кадровые конкурсы. Не станет альтернативой независимым институтам.

Не уравновесит режим ручного управления, когда профессионализм приносят в жертву лояльности. Европейский дом стоит на ином фундаменте – и его нет смысла мерять толщиной кирпича и количеством плитки на улицах.

Хватит ли евроремонта для переизбрания

Впрочем, для переизбрания евроремонта вполне может хватить. Профессиональное прошлое Зеленского помогает ему считывать общественные ожидания – а они, в свою очередь, вполне могут сводиться к пространству бытового комфорта.

Сложно упрекать в этом людей, истосковавшихся по качеству жизни. Но вполне можно упрекнуть политиков, готовых подменять содержание – формой.

Никто не говорит о том, что подходы Зеленского непременно сделают из него Путина или Орбана. Но европейские правила игры нужны Украине как раз затем, чтобы никто не мог претендовать на такую роль. Включая тех, кто придет на смену шестому президенту страны.

Предохранители от чужих амбиций

Разделение властей, независимые институты, верховенство права и честные суды – все это служит предохранителем от чужих амбиций. Тот самый отрезанный уголок сим-карты, который не позволяет никому неправильно вставить ее в телефон.



Зеленский все меньше напоминает самого себя времен президентской кампании / Фото Офиса Президента

Украина привыкла воспринимать Майдан как противовес чужим попыткам играть не по правилам. Но стране уже дважды приходилось выходить на улицы именно потому, что институциональный противовес за 30 лет создать так и не удалось.

Европа находится не в лучшей форме

Проблема Зеленского еще и в том, что современная Европа находится не в лучшей своей форме. Она достраивает "Северный поток-2". Не теряет надежду на компромисс с Москвой. Пытается уравновесить принципы – интересами. В такой ситуации нужна изрядная вера в европейские ценности – чтобы всерьез переносить их на украинскую почву.

А многие в нашей стране уверовали в Европу лишь потому, что Москва не оставила им выбора. И в этом случае у них велик соблазн заменить евроинтеграцию – евроремонтом. Подменить перенос правил – копированием фасада. Требовать членства в НАТО и ЕС – вместо того, чтобы соответствовать условиям для стран-кандидатов.

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И то, какая стратегия в итоге будет выбрана – зависит от человека, который 2 года назад сел в президентское кресло. От того, насколько он верит в Европу и от того, насколько хорошо он ее понимает.