Захмарна нерухомість родичів начальника Держрезерву: скільки на цьому втратила країна

Журналісти програми "Наші гроші" помітили, що у родичів голови Держрезерву Вадима Мосійчука чарівним образом з'являється нерухомість на десятки мільйонів. Про заможні квартири і готелі голови Держрезерву та скандальні схеми закупівель – читайте далі.

Головою Держрезерву є Вадим Мосійчук. Саме він керує установою, яка має стратегічне значення для безпеки всієї країни.

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Обсяги річних закупівель становлять сотні мільйонів гривень. Водночас до ефективності використання цих грошей має великі питання не лише Рахункова палата, але й ГПУ. І поки Держрезерв робить закупівлі й продажі за дивними цінами, у рідних Мосійчука з'являється все більше нерухомості.

Наприклад, на початку 2019 року мати Вадима Мосійчука отримала у подарунок квартиру в елітному районі, вартістю майже дев'ять мільйонів гривень. Водночас сам Мосійчук цей факт заперечив.



Вартість квартири становить майже дев'ять мільйонів гривень

Чим займається Державне агентство резерву України? У випадку надзвичайних ситуацій, катастроф чи війни Держагентство резерву має забезпечити країну продовольством, нафтопродуктами й усім необхідним для виживання. Тому весь час Держагентство підтримує резервний запас.

Цікаво, що за висновками Рахункової палати, у центрі керування Держагентства за 2017 та 2018 роки "загубилися" сотні мільйонів гривень з бюджету країни. Після цього Кабмін відсторонив голову Державного агентства резерву від виконання своїх обов'язків, аби той не міг втручатися у хід перевірки. Натомість сам відсторонений називає цей звіт замовним.

Це особиста помста, що пов'язана з інтересами Степана Кубіва (міністр економіки України, – 24 канал). І правоохоронні структури, і суд це доведуть,

– переконаний Мосійчук.

Вадим Мосійчук був призначений на посаду голови Держагентства резерву влітку 2015 року за ініціативи тодішнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса.



За ініціативи Айвараса Абромавічуса Вадим Мосійчук отримав посаду

Ба більше, Абромавічус сподівався, що Мосійчук подолає корупцію у закупівлях, але вийшло зовсім навпаки. І від Рахункової палати регулярно надходили сигнали, що з використанням держкоштів є проблеми.

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Наприклад, у 2018 році правоохоронці штурмували квартиру Мосійчука і зрізали броньовані двері, щоб провести обшук. Це відбулося через те, що у 2017 році голова Держрезерву вирішив перемістити зерно з Харківської у Черкаську область нібито у зв'язку з небезпекою втрати через АТО. Варто додати, що збитки від такого наказу чиновника перевищили шість мільйонів гривень.

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