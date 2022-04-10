Окупанти добрехалися до того, що після понад 6 тижнів війни стверджують, що буцімто не влучили по жодному із цивільних об'єктів. За словами президента, це все через тотальне боягузство росіян, повідомляє 24 канал.

Зауважте Росія далі тільки бреше і виправдовується, – Зеленський про злочини окупантів в Україні

Окупанти звинувачують Україну у всіх своїх злочинах

За словами Зеленського, окупанти бояться визнати, що протягом десятків років вся російська політика щодо України була помилковою. Їй вдалося лише зруйнувати все, що було у відносинах Росії та України від попередніх часів.

"Вони бояться визнати, що десятки років робили помилкові ставки й витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про яких думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби. А ці нікчеми були тільки в одному умільцями – у тому, щоб витягувати гроші з Росії у свої кишені. Щоб не визнавати помилки, вони робили нові помилки", – додав президент.

Він зауважив, що росіяни самі позбавили себе будь-яких політичних інструментів і розпочали війну проти України, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних амбіцій. Водночас вони звинуватили у її початку саме українців.

Вони захопили Крим – а ми нібито винуваті. Вони знищили нормальне життя на Донбасі – а ми нібито винуваті. Вони збили малайзійський "Боїнг" – а ми нібито винуваті. Вони 8 років убивали людей, дітей на нашій землі – а ми нібито винуваті. Вони зламали життя мільйонів людей – а ми нібито винуваті,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що росіяни звинуватили українців і в низці інших своїх злочинів:

руйнуванні наймогутнішого промислового регіону сходу Європи;

початку війни;

у тому, що витратили на удари по Україні вже під 2 тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб і артилерійських снарядів;

своїх катуваннях та вбивствах;

у тому, що окупанти депортували сотні тисяч українців, зокрема дітей.

Зеленський зауважив, що боягузство росіян лише зростає, а коли таке трапляється, то воно перетворюється на катастрофу.

"Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватись під них. Україна все це зупинить. Російському боягузтву ніщо не допоможе", – додав глава держави.

Він підсумував, що настане день, коли росіянам доведеться визнати правду. Для цього вже є алгоритми дій у напрямках оборони, дипломатії, економіки, інформаційного протистояння, юридичної відповідальності тощо. Зеленський зауважив, що кожен державний посадовець знає свої завдання та повинен виконувати їх на 100 відсотків.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: