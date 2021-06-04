Ці дії загрожували життю й безпеці громадян різних країн, серед яких були й громадяни Євросоюзу та США. Крім представників білоруських спецслужб, до реалізації операції були залучені й авіадиспетчери та військово-повітряні сили Білорусі.

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Росія може бути причетна до спецоперації

Є підстави вважати, що активну участь в цій операції брали й спецслужби Росії. На це вказують поки що непідтверджені дані про те, що крім затриманого Романа Протасевича та його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги, в аеропорту Мінська залишились 3 громадянина російської держави.



Роман Протасевич / Фото Euroradio

Росія також стала єдиною з країн, хто підтримав дії режиму Лукашенка на офіційному рівні та не став засуджувати захоплення літака, на якому були також і російські громадяни.

Довідка. 23 травня надійшла інформація про "замінування" літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін у Вільнюс. Його примусово перенаправили до аеропорту Мінська.

Екіпаж міг тягнути до останнього

Білоруські авіадиспетчери передали екіпажу літака повідомлення про загрозу вибуху, якщо літак приземлиться у Вільнюсі. Ймовірно, екіпаж тягнув до останнього, поки для посилення вимоги посадки у Мінську не долучився винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі, озброєний ракетами класу "повітря-повітря".

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Як видно з мапи польоту рейсу Ryanair, літак на той момент перебував у повітряному просторі Білорусі за 83 кілометри на південь від Вільнюса та за 170 кілометрів на захід від Мінська. До кордону з Литвою залишалося всього близько 30 кілометрів. Це підтверджує інформація Flightradar24.



Мапа польоту рейсу Ryanair / Фото InformNapalm

З відкритих джерел відомо, що винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі вилетів на перехоплення літака авіакомпанії Ryanair з аеродрому Барановичі. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провела дорозвідку цієї інформації та встановила, що МіГ-29, який виконував це завдання, належить до 61 винищувальної авіаційної бази, яка дислокується у місті Барановичі.

Встановлено, що командиром цієї бази є військовий льотчик-снайпер, начальник Барановицького гарнізону Юрій Пижик. Ймовірно, саме він мав віддавати наказ екіпажу винищувача МіГ-29, який надійшов від Лукашенка.



Начальник Барановичського гарнізону Юрій Пижик / Фото InformNapalm

Росія вже втягувала Білорусь у військові операції

Нагадаємо, що у 2015 році волонтерська спільнота InformNapalm публікувала OSINT-розслідування про ознаки підготовки плацдарму ПКС Росії на території Білорусі. У розслідуванні мовилося й про перекидання російських ударних літаків та персоналу на територію 61 винищувальної авіаційної бази в Барановичах.

Пізніше представники збройних сил Росії пояснювали це тим, що вони здійснюють патрулювання "рубежів Союзної держави". Це був не єдиний приклад багаторічного втягування Білорусі у військові операції, які проводить Росія проти інших країн. Підштовхування з боку Кремля режиму Лукашенка до дій, які обумовлюють міжнародну ізоляцію Білорусі, відбувається планомірно протягом багатьох років.

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Ще в лютому 2020 року під час міжнародної експертної дискусії "Гібридна війна Росії проти Білорусі" білоруський журналіст та керівник редакції сайту спільноти InformNapalm Денис Івашин звертав увагу на спектр військових дій Росії навколо й всередині Білорусі.

Варто зауважити, що журналіст також став об'єктом переслідувань з боку режиму Лукашенка за свою діяльність. Зокрема, 12 березня 2021 року він був заарештований КДБ Білорусі у місті Гродно.

Що стало приводом для арешту

Формальним приводом для цього стали його журналістські розслідування щодо колишніх працівників розформованого українського спецпідрозділу "Беркут", які виїхали у Білорусь та почали служити режиму Лукашенка, виконуючи накази щодо придушення мирних протестів.

Денис Івашин також неодноразово наголошував, що Москва затягує Мінськ у зону міжнародної ізоляції.