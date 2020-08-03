Захоплення банку у Києві: чого вимагає столичний терорист
Чоловік , який захопив приміщення "Універсал банку" у Києві, вимагає виходу у прямий ефір на українському телебаченні. Наразі з терористом ведуть перемовини.
Правоохоронці знають, хто захопив банк
За попередньою інформацією, чоловікові 32 роки і правоохоронці знають, хто це. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у ефірі одного з українських телеканалів, інформує Інтерфакс-Україна.
Детально У Києві терорист прийшов у банк, імовірно, з вибухівкою: поліція почала спецоперацію
Зі зловмисником ведуть переговори, ми просимо його здатись. Він вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, щоб він дав інтерв'ю. Схоже ситуація розвивається за луцьким сценарієм,
– зазначив Геращенко.
Як повідомляє "Київ Оперативний" у телеграмі, через поліцейську загорожу пропустили представників кількох телеканалів.
Що відомо про захоплення банку у Києві
- Близько 12 години 3 серпня в приміщення "Універсал банку", що в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, прийшов чоловік, який заявив, що в його сумці є вибухівка.
- Зловмисник сам наказав викликати поліцію.
- Працівники банку покинули приміщення, у заручниках залишилась керівник відділення.
- Поліція ввела в дію спеціальну операцію "Грім".