Чоловік , який захопив приміщення "Універсал банку" у Києві, вимагає виходу у прямий ефір на українському телебаченні. Наразі з терористом ведуть перемовини.

Правоохоронці знають, хто захопив банк

За попередньою інформацією, чоловікові 32 роки і правоохоронці знають, хто це. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у ефірі одного з українських телеканалів, інформує Інтерфакс-Україна.

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Зі зловмисником ведуть переговори, ми просимо його здатись. Він вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, щоб він дав інтерв'ю. Схоже ситуація розвивається за луцьким сценарієм,

– зазначив Геращенко.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у телеграмі, через поліцейську загорожу пропустили представників кількох телеканалів.

Що відомо про захоплення банку у Києві