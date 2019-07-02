Захоплення інформаційного простору: навіщо Медведчук масово скуповує українські ЗМІ

Новина про купівлю кумом Путіна Віктором Медведчуком телеканалу "Інтер" обурила медіаспільноту. Україною ширяться чутки про те, що зупинятися на цьому новоспечений медіамагнат не збирається. У його активі вже є три телеканали, і експерти вважають це є загрозою інформаційної безпеки.

Доки країна святкувала День Конституції, Український інститут аналізу та менеджменту політики повідомив, що кум Путіна Віктор Медведчук до своєї новоспеченої медіаімперії додав ще один телеканал – загальнонаціональний "Інтер".

Читайте також: Що криється за особою Медведчука: обурливі факти з життя кума Путіна

Медведчук нібито купив аж 80% акцій каналу у втікача-олігарха Дмитра Фірташа, якого збираються екстрадувати до США. Прес-служба Медведчука цю інформацію спростувала. Та й власники каналу за документами поки не змінились.

Проте, і без "Інтеру" в активі Медведчука вже цілих три канали: "112 Україна", NewsOne та ZIK. Останній політик отримав лише у червні. Де-юре новим його власником став депутат "Опоблоку" Тарас Козак, що є близьким другом Медведчука. Де-факто ж медіахолдинг "Новини" з трьох новинних каналів контролює сам кум Путіна. На долю новоствореного медіахолдингу тепер припадає левова частка інформаційного мовлення. І це викликає неабияке занепокоєння в експертів.

Канали, які контролюються Козаком і Медведчуком мають загальну долю 6,2%, а якщо подивитися на топ-20 новинних програм чи топ-20 політичних ток-шоу, то там відсотки значно зростають. Вони доходять майже до 70%,

– сказала екс-заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.



Якими каналами володіють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

До слова, в Криму у лютому 2014 року було лише 50% російських програм і ми бачимо, що сталося з півостровом. Захоплюючи інформаційний простір, Медведчук готує підґрунтя для політичного реваншу, переконаний екс-голова Адміністрації президента і керівник громадської організації CentreUA Олег Рибачук. І закласти цю міну сповільненої дії Медведчуку допоміг колишній президент Петро Порошенко.

Це реальна спроба політичного реваншу на умовах створених Порошенко, бо дали канали. Ми не просто допустили, ми дали два рупори цим голосам, ці голоси не чіпали особисто Порошенка. І великий гріх президента Порошенка, у тому, що саме він повернув Медведчука у велику політику,

– наголосив голова CentreUA Олег Рибачук.

Відповідь проросійським рупорам мали б дати численні проукраїнські інформаційні канали. Проте вітчизняних олігархів, які переважно володіють великими розважальними медіагрупами, зупиняє дорога вартість утримування новинних каналів.



Віктор Медведчук

Наші олігархи створюють зазвичай розважальні канали, а вони не впливають так на інформаційний простір,

– додала Попова.

Протидіяти захопленню інформаційного простору проросійськими каналами мала б і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Але попри численні порушення з боку "112" та NewsOne – жодних рішень щодо них не було. Очолив новий медіахолдинг з трьох каналів Олексій Семенов. Який створював "Прямий" канал, а раніше "112 Україна" та NewsOne. Після зміни керівництва ZIKу з каналу масово звільнились журналісти. Серед них і ведуча Тетяна Даниленко.

Я слабо вірю у те, що телеканал ZIK буде залишатися таким вільним, яким він був до приходу Віктора Медведчука,

– припустила Даниленко.

Також вона переконана, що на цьому Медведчук, який вже бачить себе у новій Верховній Раді, не зупиниться і продовжить скуповувати українські канали, аби мати максимальний вплив на українського глядача.

Дивіться відео: хто такий Віктор Медведчук

Про елітні будинки та приховані маєтки Медведчука – читайте у матеріалі 24 каналу.