Захоплення кінотеатру "Київ": люди вийшли на акцію протесту – фото

Біля столичного кінотеатру "Київ" всі небайдужі до його долі – від адміністрації закладу до активістів та глядачів – вийшли на акцію протесту проти силового захоплення будівлі.

7 червня у кінотеатрі "Київ" заявили про рейдерське захоплення будівлі. За словами кінематографіста та режисера монтажу Миколи Базаркіна, його здійснювали представники Муніципальної варти Києва, зокрема Департамент комунальної власності з особами, переодягненими в форму муніципальної охорони з праворадикалами "С-14". Вони вивели всіх глядачів, не допустили чинних орендодавців всередину й сказали, що проводитимуть інвентаризацію. У Київраді інформацію про начебто інвентаризацію підтвердили.

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З 19 години під будівлею почали збиратись активісти, аби захистити кінотеатр від захоплення та передачі будівлі в оренду іншій мережі кінотеатрів. Крім цього, небайдужі мешканці столиці та представники кінотеатру мають намір прийти 18 червня на судове засідання з питання подальшої долі кінотеатру, а 29 червня провести акцію під КМДА.

На одному з плакатів активістів написано "Руки геть від муніціпального кінотеатру!". Дорогу перед будівлею перекрили.

Акція під кінотеатром "Київ": всі фото 24 каналу

Чому виник скандал довкола кінотеатру "Київ"?

У січні 2019 року стік термін дії договору оренди кінотеатру "Київ" з міською держадміністрацією. За кілька місяців до цього культурний центр звернувся до КМДА з проханням продовжити оренду, проте жодної відповіді не отримував, аж поки про долю кінотеатру не почали говорити у ЗМІ.

Згодом у КМДА пояснили, що хочуть провести конкурс серед потенційних орендарів, оскільки культурний центр за старою угодою нібито мало платить – 47 тисяч гривень на місяць. Перемогу в конкурсі мав отримати той, хто зможе гарантувати більшу орендну плату. Стартова ціна становила 700 тисяч гривень на місяць.

8 квітня Київрада оприлюднила рішення про проведення нового конкурсу через електронну торгову систему ProZorro. Організатори кінофестивалю "Молодість" та Одеського міжнародного кінофестивалю, "Держкіно", "Українська кіноакадемія" підтримали колектив кінотеатру "Київ" та виступили проти рішення департаменту. Проте у приміщення таки з’явився новий орендар – компанія "Сінема-Центр", власницею якої є Любов Лісовська. У компанії запропонували платити за оренду будівлі 2 мільйони 119 тисяч гривень на місяць.

Разом з тим, кінотеатр "Київ" до цього часу продовжував працювати.