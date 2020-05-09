На Закарпатті відремонтують рекордну кількість доріг та відкриють ще два пункти пропуску

Володимир Зеленський заявив, що у Закарпатській області до кінця 2020 року відремонтують рекордні 370 кілометрів доріг. Влада також працюватиме над відкриттям ще двох пунктів пропуску через державний кордон.

А для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планують запровадити електронну чергу, заявив Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття, пише пресслужба Офісу Президента.

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Глава держави відвідав пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. А також ознайомився зі станом реалізації у регіоні програми "Велике будівництво".

За словами президента, попри карантин дороги будують. На 2020 рік запланували відремонтувати рекордні 370 кілометрів доріг у Закарпатській області.

Це справді велика кількість, якщо з 2018 на 2019 рік у нас було без Маріупольської дороги десь 600 кілометрів на всю країну, то тут майже 400 на одну область,

– наголосив президент.

Та додав, що дороги та інфраструктура є одним із пріоритетів України.

Також у пункті пропуску Зеленський відвідав мостовий перехід на кордоні через річку Тиса. Трафік мостом надто щільний через його низьку пропускну здатність. Водночас його неможливо модернізувати об'єкт, збільшивши кількість смуг.

Працюватимемо над тим, щоб зробити ще два сучасні пропускні пункти, щоб розвантажити трафік,

– зазначив Зеленський.

Окрім цього, президент оглянув п’ять садків та п’ять шкіл, які повинні бути готовими до 1 вересня 2020 року. Главі держави розповіли про спорудження 7 спортивних комплексів.

Що відомо про "Велике будівництво"? Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій території Україні.



Проєкт реалізовують за гроші бюджету, Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.