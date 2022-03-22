38-річний чоловік закликав користувачів соцмережі "Одноклассники" підтримати його сепаратистські ідеї. Але нічого не вийшло: за нього швидко взялися правоохоронці.

До теми У Вовчанську на Харківщині окупанти спробували замінити владу і перейменували місто балончиком

Чоловіку повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові піймали зрадника, який допомагав окупантам. Він передавав інформацію про переміщення українських військ. Його також затримали.

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