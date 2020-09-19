В Умані напередодні святкування хасидами Рош га-Шана інтернет-пропагандист закликав до міжнаціональної ворожнечі. Його затримали співробітники Служби безпеки.

Провокатором виявився місцевий житель. Він розміщував в соцмережі дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті, повідомляє пресслужба СБУ.

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Зокрема, зловмисник публікував антисемітські статті та закликав до винищення євреїв. Правоохоронці кажуть, що опубліковані матеріали містять прямі заклики до проведення геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за цим фактом, але за якою саме статтею в СБУ не уточнили.

Паломництво хасидів в Умані: головне

Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського Нового Року. В Умані похований раббі Цадик Нахман, який є зачинателем брацлавського хасидизму. Хасиди вірять: якщо провести час Рош га-Шана біля могили раббі, новий рік подарує багато щастя.

Через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.

Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.

Попри обмеження та заборони, тисячі хасидів таки в'їхали в Україну.

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