Повістки в телефоні та мобілізація онлайн: у Раді відповіли, чи буде розглядатися реформа ТЦК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про масштабну реформу ТЦК та мобілізаційної системи. Проте, нардепи налаштовані скептично щодо цієї законодавчої ініціативи.

Про перспективи законопроєкту, який активно обговорюють в мережі, розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі для "РБК-Україна".

Що відомо про законопроєкт, який обговорюють?

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15236 "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації". Документ передбачає масштабне оновлення системи ТЦК та перехід до цифрового формату мобілізаційних процедур.

До слова. Автором проєкту закону є Заремський Максим Валентинович. Він є народним депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу".

Автори ініціативи пропонують змінити підхід до роботи територіальних центрів комплектування. Замість нинішньої моделі ТЦК мають працювати у форматі сервісних центрів – консультувати громадян, допомагати з документами та надавати роз'яснення щодо мобілізації.

Однією з ключових змін може стати повна цифровізація процесів. Законопроєкт передбачає розвиток електронного кабінету військовозобов'язаного, де можна буде перевіряти свій статус, інформацію про відстрочку, резерв чи придатність до служби. Також пропонується запровадити електронні повістки. Їх планують надсилати через цифрові канали із фіксацією отримання у системі.

На думку авторів, це дозволить зменшити кількість конфліктів та мінімізувати особистий контакт із працівниками ТЦК на початковому етапі. Окремо документ передбачає обов'язкову відеофіксацію всіх дій працівників ТЦК під час взаємодії з громадянами. Записи можуть використовуватися як доказ у разі скарг, конфліктів чи перевищення повноважень.

Крім цього, законопроєкт пропонує розділити функції всередині ТЦК – окремо вести облік військовозобов'язаних, адмініструвати процеси та ухвалювати мобілізаційні рішення. На думку авторів, це має знизити ризики корупції та зробити систему більш прозорою.

Як відреагували в Раді на законодавчу ініціативу?

У парламенті до ініціативи поставилися скептично. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що законопроєкт є особистою ініціативою одного з депутатів і не має підтримки профільного комітету чи Міністерства оборони.

Сенсу обговорювати цей проєкт немає, оскільки він немає нічого спільного з тим, що напрацьовує Міноборони і що буде підтримано нашим Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки,

– зазначив Веніславський.

За словами Веніславського, шансів на розгляд документа у сесійній залі наразі практично немає.

Варто зазначити, що військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев у розмові з 24 Каналом зазначив, що система мобілізації, яка станом на зараз є в Україні – неефективна. Він наголосив, що маючи гроші, військовозобов'язані сьогодні можуть відкупитися. Тому військовослужбовець пропонує провести аудит в керівництві терцентрів і надати додаткові повноваження антикорупційним органам.

Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що до процесу бронювання військовозобов'язаних можуть залучити технології штучного інтелекту. За його словами, нині територіальні центри комплектування вже взаємодіють із СБУ під час перевірок підприємств, які претендують на статус критично важливих, що допомагає знизити корупційні ризики.

Горбенко пояснив, що ТЦК проводять перевірки підприємств, аби рішення щодо бронювання ухвалювалися більш об'єктивно. Крім того, у майбутньому вимоги для визначення критичності підприємств можуть посилити.

На його думку, це допоможе уникнути випадків незаконного або формального бронювання, якщо діяльність компаній не відповідатиме встановленим критеріям. Використання штучного інтелекту, як вважає нардеп, також може зробити систему більш прозорою та ефективною.