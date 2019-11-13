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      Рада підтримала законопроєкт про впровадження ринку землі

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      Законопроєкт №2178-10 про ринок землі 2020 підтримала Рада – деталі
      Ілюстративне фото / pinterest.com

      Верховна Рада підтримала у першому читанні за основу законопроєкт №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення. Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності.

      Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів, із яких 227 – з фракції "Слуга народу", а також 13 позафракційних. "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" голосували проти, "Голос" та "За майбутнє" утрималися, а депутати з ОПЗЖ не голосували взагалі.

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      Згідно з документом, купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.

      Володимир Зеленський заявляв, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримати лише після схвалення на референдумі. Між 1 і 2 читанням у діючий проєкт закону внесуть правки:

      1. Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

      2. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.


      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

      Що ще передбачає законопроєкт №2178-10?

      У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      До теми: Вимога МВФ чи великий прибуток: чому Україні потрібно відкрити ринок землі

      Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі великі агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

      Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.

      Що думають кияни про впровадження ринку землі: відео

      Продаж землі
      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Законодавство Гроші Ринок землі Володимир Зеленський
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