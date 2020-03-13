Законопроєкт Зеленського про СБУ, нові випадки коронавірусу в Україні – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 12 березня – президент Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про внесення змін до закону про СБУ. Він позначений главою держави як невідкладний. У МОЗ повідомили про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні. Хворобу виявили в жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області.

Також у випуску: Британський гурт Foals зняв кліп про коронавірус. У відео протягом 5 хвилин показано, як правильно мити руки. На четвер, 12 березня 2020 року, долар пробив психологічну позначку, і коштував 26,1 гривні. Щоб підтримати національну валюту, Нацбанк витратив 220 мільйонів доларів.