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      Законопроєкт Зеленського про СБУ, нові випадки коронавірусу в Україні – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 12 березня – президент Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про внесення змін до закону про СБУ. Він позначений главою держави як невідкладний. У МОЗ повідомили про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні. Хворобу виявили в жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області.

      Також у випуску:

      Британський гурт Foals зняв кліп про коронавірус. У відео протягом 5 хвилин показано, як правильно мити руки.

      На четвер, 12 березня 2020 року, долар пробив психологічну позначку, і коштував 26,1 гривні. Щоб підтримати національну валюту, Нацбанк витратив 220 мільйонів доларів. 

       

      В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список
      12 березня
      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Новини України СБУ Володимир Зеленський Гуд найт Юкрейн
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