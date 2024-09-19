Спа-центр надає послуги масажу, процедури з догляду за нігтями та волоссям, перукарні послуги та багато іншого. І все це 24/7, пише Globe Trender.

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В аеропорту Абу-Дабі почне працювати 24/7 спа-салон

У нещодавно відкритому терміналі А відкрився спа-центр, який приймає не лише гостей лаунж-залів Etihad, а й інших мандрівників. Примітно, що для доступу до послуг не потрібне попереднє бронювання або ексклюзивне членство.



Новий спа-салон в аеропорту Заєда / Фото Etihad Airways

Пасажири, які придбали квитки класу Residence і First, зможуть користуватися цими послугами безплатно.

Послуги салону включають:

фірмовий масаж,

масаж всього тіла,

процедури по догляду за волоссям і нігтями,

душ,

сеанси софрології від Ressource Paris.



Процес масажу в спа-салоні / Фото Etihad Airways

Спа-центр працює цілодобово та розташований між залами вильоту C та D, поряд з виходом C27 та бізнес-залом Etihad.

Незалежно від того, чи вилітаєте ви з Абу-Дабі або пересідаєте з рейсу на рейс, ми раді вітати гостей у спа-салоні Be Relax Spa, розташованому в преміумзалі. Послуги надаються за гнучким графіком, щоб клієнти могли максимально використати час в аеропорту та прибути до пункту призначення відпочилими,

– каже Туркі Аль Хаммаді з Etihad Airways.

Зауважимо, Be Relax, провідний постачальник спа-послуг, відкрив близько 40 локацій по всьому світу, прагнучи інтегрувати велнес у повсякденне життя. Компанія пропонує широкий спектр спа-послуг, розроблених з урахуванням навіть найбільш напружених графіків, гарантуючи, що догляд за собою залишається доступним для всіх.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.

Що ще нового з'явиться в аеропорту Заєда?

Пасажири, які прибувають до міжнародного аеропорту Заєд, тепер можуть скористатися перевагами нещодавно відкритого лаунжу Yas Island Lounge, покликаного покращити їхній досвід подорожей. Лаунж надає відвідувачам спеціальний простір для планування свого перебування на острові Яс, відомому своїми розвагами та можливостями для відпочинку.

Професійна команда консьєржів завжди готова допомогти мандрівникам у вивченні визначних пам'яток острова, включаючи тематичні парки та розважальні заходи. Крім того, у лаунжі гості можуть відпочити після перельоту та розслабитися, перш ніж вирушати на пошуки пригод на острові Яс.



Лаунж Yas Island Lounge / Фото Etihad Airways

Також було запроваджено "Паспорт мандрівника Yas", покликаний покращити досвід подорожей для відвідувачів. Ця інноваційна програма дозволяє мандрівникам збирати марки, заробляти бали та брати участь в ексклюзивних лотерейних розіграшах.

Проєкт реалізовано у співпраці з компанією Miral Destinations з метою урізноманітнити подорож гостей, які досліджують острів Яс.