Водії цих транспортних засобів були звільнені від плати за проїзд на A1 "Гданськ-Торунь" від вересня 2023 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

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Ціни на проїзд автострадою A1

Ставки дорожніх зборів залишаються такими ж, якими вони були й до запровадження звільнення від дорожніх зборів.

Тобто всі типи транспортних засобів знову платитимуть за проїзд цією ділянкою 29,90 злотих.

Ті, хто заїжджає на цю автостраду, повинні отримати квиток біля в'їзної брами та сплатити збір біля воріт інкасатора при виїзді з автомагістралі. Оплату можна здійснити карткою або готівкою.

Довідка. На A1 існує 12 пунктів побору оплати за проїзд: PPO Rusocin, SPO Stanisławie, SPO Swarożyn, SPO Pelplin, SPO Kopytkowo, SPO Warlubie, SPO Nowe Marzy, SPO Grudziądz, SPO Lisewo, SPO Turzno, SPO Lubicz i PPO Nowa Wieś.

Користувачі, які зареєстровані у системі AmberGO, користуються автострадою без змін. Тобто їм не потрібно отримувати квиток на в'їзді або зупинятися на виїзді з автомагістралі, адже комісія стягуватиметься автоматично.