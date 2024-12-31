Аеропорт розрахований на 80 мільйонів пасажирів і обслуговуватиме 540 000 рейсів на рік. Початок експлуатації очікується у 2035 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У Китаї збудують аеропорт на штучному острові

Проєкт, який передбачає будівництво величезного аеропортового комплексу, має на меті трансформувати авіаперельоти, оскільки буде збудований на штучному острові площею 20 квадратних кілометрів.

Він матиме чотири злітно-посадкові смуги та розлогий пасажирський термінал площею 900 000 квадратних метрів.

Будівництво постало перед труднощами, оскільки проєкт виконується у складних геологічних умовах, вимагає буріння порід при високих очікуваннях до якості та жорсткому графіку,

– заявив Лі Сян з Dalian Airport Construction and Development Co.

Після введення в експлуатацію цей аеропорт стане найбільшим повітряним транспортним вузлом у світі, випередивши такі відомі аеропорти, як Міжнародний аеропорт Гонконгу та японський аеропорт Кансай.



Будівництво нового аеропорту в Китаї на штучному острові / Скриншот з відео Shabuai, Douyin

Для чого Китаю новий аеропорт

Міжнародний аеропорт Далянь Чжоушуйчжі, головний повітряний вузол регіону, працює вже майже століття. Нещодавно він досяг своєї максимальної пропускної спроможності, що спонукало до кількох розширень за останні роки, щоб впоратися зі зростальним пасажиропотоком.

У відповідь на цей попит у 2003 році було розпочато планування нового аеропорту, повномасштабне будівництво якого розпочалося лише кілька років тому. Цей розвиток є частиною ширшої тенденції в Китаї, де нещодавно відкриті аеропорти відіграють вирішальну роль у розширенні авіаційної галузі.

Оскільки Китай продовжує інвестувати у свою авіатранспортну інфраструктуру, він на шляху до того, щоб перевершити Сполучені Штати і стати найбільшим авіаційним ринком у світі.