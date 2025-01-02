Незвичайні погодні умови принесли сніг, зливи і низькі температури в центральні, південно-східні і південні провінції країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Maghreb Arabe Press.

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У Марокко вперше за 50 років випав сніг

Національний метеорологічний центр Марокко пояснює нещодавні незвичні погодні умови значним припливом холодного повітря з Північної Європи.

Ми під впливом дуже низького тиску з дуже холодними температурами, які можуть сягати 0 або навіть -1 градуси,

– повідомили метеорологи.

Значні снігопади накрили кілька провінцій Марокко, висота снігового покриву в деяких районах сягає 35 – 40 сантиметрів. Серед них Азілаль, Бені-Меллаль, Іфране, Мідельт, Тарудант, Тінгір, Варзазат і Аль-Хавз. Подекуди у гірських районах температура повітря знизилася до мінус 5 за Цельсієм.

Сніг у Марокко вперше за півстоліття: дивіться відео

Любителі зимової африканської екзотики, зокрема, туристи та фотографи, приїхали помилуватися вкритими снігом пальмовими гаями у провінціях Тарудант, Тінгір, Уарзазат, Фігіг та деяких інших.

Укаймден, засніжений гірський курорт, розташований на висоті понад 2 600 метрів над рівнем моря і всього за годину їзди від Марракеша, набув значної популярності серед любителів зимових видів спорту. Тисячі людей з'їжджаються сюди, щоб покататися на лижах, сноубордах і санках.