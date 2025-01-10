Мер Антоніо Торкіа одразу зазначив, що це "жартівлива провокація", яка спрямована на привернення уваги до плачевного стану місцевої системи охорони здоров'я. Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Дивіться також У Північній Кореї заборонили їсти хот-доги та посилили покарання за розлучення

Проблеми охорони здоров'я у Белькастро

Белькастро розташоване у південному регіоні Калабрія. В цьому селі проживають близько 1 200 людей, і приблизно половина з них люди у віці 65+. Вони відчувають серйозні проблеми з доступом до медичних послуг.

Річ у тім, що найближче відділення швидкої допомоги розташоване більш ніж за 45 кілометрів від села. А дорога туди складна й вимагає дотримання обмеження швидкості до 30 кілометрів на годину.

І навіть якщо дістатися до відділення вчасно, то чергового лікаря застати ще той квест. Він є на місці рідко, а у святкові чи вихідні дні його немає ніколи.



Мальовниче село Белькастро / Вікіпедія

Тож для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, мер випустив постанову, у якій наказав жителям села уникати будь-яких дій, які можуть зашкодити їхньому здоров'ю та призвести до нещасних випадків.

Щоб мінімізувати ризики, він запропонував "відпочивати більшу частину часу", уникаючи частих прогулянок, подорожей та спорту.

Жителі Белькастро вважають, що мер зробив правильний крок, випустивши провокаційну постанову.

Вони сподіваються, що цей підхід приверне увагу до кризи й спонукає владу вдатися до покращення охорони здоров'я в регіоні.