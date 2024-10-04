Участь в програмі може взяти молодь у віці 18 років. Ініціатива є частиною програми Erasmus та спрямована на розвиток культурних зв'язків у ЄС, повідомляє Euronews.

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Що отримає учасник програми DiscoverEU

Учасники отримають безкоштовний місячний проїзний на потяги для поїздок Європою. Його можна буде використати з 1 березня 2025 року по 31 травня 2026 року. У деяких випадках також можуть бути включені проїзні на автобуси, пороми або авіарейси.

Також щасливчику видадуть Європейську молодіжну картку (EYCA), дійсну протягом одного року. Вона надає знижки на відвідування різних заходів, навчання, місцевий транспорт, проживання та харчування в країнах ЄС.

Хто може отримати безкоштовний проїзний

Подати заявку можуть громадяни 27 країн-членів ЄС або заморських країн. Резиденти третіх країн, пов'язаних з Erasmus, також можуть подати заявку. До них належать: Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія та Туреччина.

На жаль, України в переліку немає, однак якщо ви все ж є громадянином однієї з країн ЄС, повний список дозволених держав-учасниць ви можете знайти за посиланням.

Якщо ви підпадаєте під умови, необхідно зайти на Європейський молодіжний портал та пройти короткий тест.

Вас також попросять надати більше інформації про ваші плани подорожі, однак ця інформація не вплине на процес відбору.

На етапі подання заявки ви можете обрати, чи будете подорожувати наодинці, чи з групою до 5 друзів.

Водночас не все так просто. Молоді люди, які стануть переможцями, отримають статус "Посла DiscoverEU". Потрібно буде повідомляти про свої враження від подорожей через соціальні мережі чи шкільні та громадські презентації.

По завершенню мандрівники отримають сертифікат про участь.