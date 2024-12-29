Місто Нью-Йорк у США трапляється у всіх рекомендаційних путівниках щодо святкування Нового року. І, вочевидь, не дарма. Про це пише 24 Канал.

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Нью-Йорк – ідеальне місто для зустрічі Нового року

Коли розмова заходить про новорічні свята, то Нью-Йорк не потребує особливого представлення. Ми виросли на фільмах, у яких могли спостерігати за новорічною атмосферою цього міста, і багато хто мріє там побувати.

Це місто мрій дарує дуже багато варіантів святкування Нового року.

Зокрема його можна зустріти на Таймс-сквер під радісні вигуки тисячі людей, на хмарочосі з панорамними вікнами та шампанським у руках, на оглядовому майданчику в Едж з видом на Манхеттен чи на річковому круїзі.

Або ж можна просто насолодитися світловим шоу у Бруклінському ботанічному саду.

І не всі знають, що на Новий рік на Таймс-сквер під бій курантів опускають велику кришталеву кулю, що є неабияким видовищем.



Світлові шоу у Нью-Йорку є одними з найкращих у світі / Unsplash

До слова, нещодавно видання Forbes оприлюднило 5 міст, де, на їхню думку, найкраще зустрічати Новий рік.

5 найкращих міст для зустрічі Нового року за версією Forbes:

Нью-Йорк, США; Лас-Вегас, США; Гонконг, Китай; Париж, Франція; Мон-Тремблан, Квебек, Канада.

Також раніше ми писали про те, де найкраще зустрічати Новий рік в Європі.