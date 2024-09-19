Ймовірно, могли виникнути проблеми, пов'язані з тиском у салоні літака. Про це пише The Independent.

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У пасажирів раптово пішла кров з вух та носів

Літак Boeing 737 вилетів з аеропорту Солт-Лейк-Сіті на шляху до міжнародного аеропорту Портленда. Незабаром після зльоту пасажири повідомили, що відчувають дискомфорт.

‎Я схопила себе за вухо, відтягнула руку назад, і на ній була кров,

– говорить пасажирка Джакі Персер.

У своїй шокуючій розповіді вона описала відчуття, ніби хтось встромив їй ніж у вухо.



У пасажирів текла кров із вух та носа / Скриншот з відео

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомило, що проблема була виявлена, коли літак піднявся вище 10 000 футів (3 000 метрів). Зараз ведеться розслідування інциденту.

Авіакомпанія Delta Airlines перепросила пасажирів після нещодавнього інциденту. У заяві зазначається: "Екіпаж літака дотримувався встановлених процедур, щоб повернутися до Солт-Лейк-Сіті, де наші наземні команди надавали підтримку клієнтам з їхніми нагальними потребами".

Про серйозні травми, які могли виникнути в результаті цього прикрого інциденту, не повідомлялося.

Деталі інциденту: дивіться відео