Ці країни готуються до можливих повеней у зв'язку з наближенням атмосферного фронту з рясними опадами. Чого чекати жителям та гостям країн – далі у матеріалі!

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Чехія готується до повеней

Чеська Республіка готується до сильних дощів у північно-східному регіоні протягом наступних чотирьох днів, з четверга по неділю, у зв'язку з попередженням про погодні умови. Міністр навколишнього середовища Петр Гладік зробив попередження під час спеціального урядового брифінгу, вказавши на потенційний ризик повеней, що нагадують катастрофічні події 1997 і 2002 років, які змусили країну здригнутися.

За "позитивним" прогнозом у районі Єсенік може випасти 395 міліметрів опадів, а за гіршого – 452 міліметрів. Зливи будуть супроводжуватися сильним вітром. Зазвичай тут за увесь рік випадає 1400 міліметрів опадів, відтак у разі "песимістичного" сценарію третина цього обсягу може випасти за лічені дні,

– заявив урядовець.

Міністр підкреслив, що, хоча він не хоче нікого лякати, існує значний ризик підтоплення територій, які зазвичай залишаються незачепленими. Він пояснив, що нинішня кількість опадів призвела до перенасичення ґрунту, що погіршує його здатність поглинати додаткову воду.

Органи управління водними ресурсами ініціювали зниження рівня води у водосховищах, що регулюються дамбами, щоб підготуватися до очікуваних дощів.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан закликав мерів міст по всій країні переглянути свої місцеві плани реагування на повені. Теж порадив організаторам заходів розглянути можливість їх скасування. Міністр застеріг громадян від відвідування постраждалих від повені районів і наголосив на небезпеці залишення транспортних засобів та особистих речей на берегах річок за таких небезпечних умов.

Польщу теж накриють повені

Місто Вроцлав вживає застережних заходів в очікуванні значних повеней. За даними Інституту метеорології та водного господарства, у Нижньосілезькому воєводстві, що межує з Чеською Республікою, з вівторка по неділю може випасти до 150 літрів опадів на квадратний метр. Місцева влада закликає мешканців зберігати пильність у зв'язку з погіршенням погодних умов.

У нещодавній заяві чиновники підтвердили скасування публічних заходів у районі. Крім того, вживаються заходи щодо зниження рівня води у водосховищах, де це можливо.