Однак у деяких країнах Європи ця традиція або взагалі відсутня, або не є поширеною. Про це пише 24 Канал.

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У яких країнах не колядують, як в Україні

Скандинавські країни, такі як Швеція, Норвегія та Данія, не колядують у нашому розуміння цього слова. Іноді діти співають святкові пісні в школах чи церквах, однак ходити по домівках із різдвяними піснями там не заведено.

У Нідерландах та Бельгії ходять по хатах з різдвяними віршами на День Святого Миколая (Sinterklaas) 5 – 6 грудня. Колядки на Різдво для них також не є частиною традицій. Зазвичай на це свято там виконують різдвяні гімни, й здебільшого в церквах.

У Франції колядки також не є поширеною традицією, хоча в церквах або вдома там таки співають різдвяні пісні, як-от "Minuit, chrétiens" (французька версія "O Holy Night").



У більшості країнах різдвяні пісні виконують церковні хори / Unsplash

Вас може здивувати, однак у Чехії та Словаччині теж немає такого звичаю. Тобто так, у церквах, на площах та біля капличок там люблять співати колядки, однак по домівках із різдвяними піснями там не ходять.

Цікаво, що в чеських селах діти можуть ходити по домівках сусідів та незнайомців по гроші чи солодощі, однак просто так, без пісень. Українцям такі гості навряд чи сподобалися б.

Загалом у більшості країнах Європи святкові пісні часто виконують лише під час різдвяних служб або святкових заходів, однак звичаю ходити по домівках з різдвяними піснями там немає.

Ця традиція живе у Східній та Центральній Європі, зокрема в Україні, Польщі, Білорусі та у Балканських країнах. Зокрема у Греції існує традиція співу різдвяних пісень (каланда), але у теперішній час це не так масово поширено.