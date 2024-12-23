Україна тепер святкує Різдво за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Це об'єднує її з більшістю країнами світу. Однак наші традиції святкування все ж відрізняються, і це те, що робить нас унікальними. Про це пише 24 Канал.

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Головні аспекти святкування Різдва в Україні

Головним обрядом в Україні є Святвечір (24 грудня), на який готують 12 пісних страв – вони символізують 12 апостолів. Головною стравою на столі в цей день є кутя – солодка страва з пшениці, меду, маку та горіхів.

У нашій країні заведено колядувати з маленького віку та ходити з вертепом по хатах. Традиційним атрибутом вертепу є Різдвяна зірка, яка символізує народження Ісуса Хреста.

Різдвяний вертеп у Львові
Різдвяний вертеп у Львові / Unsplash

Цікавий факт. У багатьох країнах головним символом різдвяних свят є прикрашена різдвяна ялинка. Для України це також давно стало частиною традиції, хоча раніше наші пращури прикрашали дідух, як символ родючості. Багато родин нині встановлюють і те, і інше.

Також в моду повертається раніше забутий різдвяний павук – українська прикраса з соломи у вигляді ромбів.

До речі, схожа традиційна прикраса є й у народів Північної Європи, зокрема у Швеції та Латвії. Вона називається гіммелі.

Традиційно, хоч у теперішні часи так мало хто робить, з давніх-давен українці прикрашали стіл сіном або соломою. Це символізує ясла, де народився Христос.

Які відмінності є в інших країнах

У більшості країнах не заведено ходити по хатах з колядками. Там різдвяні пісні зазвичай виконують церковні хори.

А ось у Латинській Америці та Іспанії організовують “посади” – процесії, які зображають подорож Марії та Йосипа.

Є відмінності й у святковій вечері.

Традиційні страви в різних країнах на Різдво:

  • США та Велика Британія. На Різдво там заведено готувати індичку, пудинг та імбирне печиво.
  • Італія. На Святвечір там готують морепродукти та панетоне (різдвяний кекс).
  • Німеччина. Традиційна страва – запечена качка чи гусятина, традиційний напій – глінтвейн.

У США та Європі зранку 25 грудня традиційно дарують подарунки. Також там популярна легенда про Санта-Клауса.

В Україні дарування в цей день менш поширене, адже основою є духовний аспект свята. Зазвичай подарунки у нас приносить Святий Миколай, який приходить 6 грудня.

Кожна країна має свої різдвяні традиції, які роблять її унікальною. Але духовний аспект Різдва та магія цього свята єднає християн у всьому світі.

Різдвяна шопка
Різдвяна шопка, вертепна скриня, вертеп – популярний атрибут Різдва як в Україні, та і в інших країнах Європи від Польщі до Італії / Pexels

Де Різдво святкують 7 січня

У деяких країнах Різдво святкують 7 січня. Зокрема у Грузії, Сербії, Македонії, Чорногорії, Казахстані, Киргизстані, Єгипті, а також у Білорусі та Росії. До слова, у Британії є віддалений острів Фула, місцеві жителі якого теж святкують Різдво 7 січня.