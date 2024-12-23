Україна тепер святкує Різдво за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Це об'єднує її з більшістю країнами світу. Однак наші традиції святкування все ж відрізняються, і це те, що робить нас унікальними. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Не у Варшаві чи Кракові: де "ховаються" найкрасивіші різдвяні ярмарки Польщі

Головні аспекти святкування Різдва в Україні

Головним обрядом в Україні є Святвечір (24 грудня), на який готують 12 пісних страв – вони символізують 12 апостолів. Головною стравою на столі в цей день є кутя – солодка страва з пшениці, меду, маку та горіхів.

У нашій країні заведено колядувати з маленького віку та ходити з вертепом по хатах. Традиційним атрибутом вертепу є Різдвяна зірка, яка символізує народження Ісуса Хреста.



Різдвяний вертеп у Львові / Unsplash

Цікавий факт. У багатьох країнах головним символом різдвяних свят є прикрашена різдвяна ялинка. Для України це також давно стало частиною традиції, хоча раніше наші пращури прикрашали дідух, як символ родючості. Багато родин нині встановлюють і те, і інше.

Також в моду повертається раніше забутий різдвяний павук – українська прикраса з соломи у вигляді ромбів.

До речі, схожа традиційна прикраса є й у народів Північної Європи, зокрема у Швеції та Латвії. Вона називається гіммелі.

Традиційно, хоч у теперішні часи так мало хто робить, з давніх-давен українці прикрашали стіл сіном або соломою. Це символізує ясла, де народився Христос.

Які відмінності є в інших країнах

У більшості країнах не заведено ходити по хатах з колядками. Там різдвяні пісні зазвичай виконують церковні хори.

А ось у Латинській Америці та Іспанії організовують “посади” – процесії, які зображають подорож Марії та Йосипа.

Є відмінності й у святковій вечері.

Традиційні страви в різних країнах на Різдво:

США та Велика Британія. На Різдво там заведено готувати індичку, пудинг та імбирне печиво.

На Різдво там заведено готувати індичку, пудинг та імбирне печиво. Італія. На Святвечір там готують морепродукти та панетоне (різдвяний кекс).

На Святвечір там готують морепродукти та панетоне (різдвяний кекс). Німеччина. Традиційна страва – запечена качка чи гусятина, традиційний напій – глінтвейн.

У США та Європі зранку 25 грудня традиційно дарують подарунки. Також там популярна легенда про Санта-Клауса.

В Україні дарування в цей день менш поширене, адже основою є духовний аспект свята. Зазвичай подарунки у нас приносить Святий Миколай, який приходить 6 грудня.

Кожна країна має свої різдвяні традиції, які роблять її унікальною. Але духовний аспект Різдва та магія цього свята єднає християн у всьому світі.



Різдвяна шопка, вертепна скриня, вертеп – популярний атрибут Різдва як в Україні, та і в інших країнах Європи від Польщі до Італії / Pexels