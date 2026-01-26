Наблюдения показали, что высота фонтанов лавы во время последнего извержения достигла невероятной высоты – более 500 метров, пишет Hawaii News Now. В местных верованиях вулкан Килауэа имеет особое значение – он считается обителью гавайской богини вулканов Пеле.

Что известно об извержении вулкана на Гавайях?

Извержение вулкана Килауэа произошло в субботу и началось в 11:10. Между тем геологическая служба США завершила работу только в 19:30, ведь извержение вулкана продолжалось более 8 часов. Это уже 41-й эпизод извержения этого вулкана на Гавайях – в результате него вулканические обломки упали на смотровые площадки на вершинах, дороги, тропы и несколько общин неподалеку.

В субботу вершину вулкана и также часть шоссе рядом пришлось перекрыть, ведь лава представляла реальную опасность, а пепел в течение нескольких часов оседал из атмосферы. Кроме того, извержение вулкана сопровождалось падением камней.

Извержение вулкана на Гавайях: смотрите видео

Западную часть Кратерного края после извержения вулкана снова открыли для военного лагеря Килауэа, но общественности посоветовали сохранять осторожность. А вот восточная часть вулкана и окрестности остаются закрытыми из-за обломков на дороге.

Ранее в тот же день Национальный парк вулканов Гавайев не впускал посетителей в парк, а рейнджеры на вершине горы выводили посетителей из опасной зоны.

Высота извержения лавы достигла 500 метров, а из-за слабых поверхностных ветров вместе с сильными ветрами верхних слоев на север и восток от жерла вулкана выпало немало пепла. Во время извержения вулкана "камни размером с грейпфрут" падали с неба далеко от самой горы, и многие местные жители заметили, что им еще никогда не приходилось видеть ничего подобного.

Что еще стоит знать туристам?