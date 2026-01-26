Спостереження показали, що висота фонтанів лави під час останнього виверження досягла неймовірної висоти – понад 500 метрів, пише Hawaii News Now. У місцевих віруваннях вулкан Кілауеа має особливе значення – він вважається оселею гавайської богині вулканів Пеле.

Цікаво Польський ринок праці змінюється: кому з українців більше не раді, а кого шукають масово

Що відомо про виверження вулкана на Гаваях?

Виверження вулкана Кілауеа відбулося у суботу та почалося об 11:10. Тим часом геологічна служба США завершила роботу тільки о 19:30, адже виверження вулкана тривало понад 8 годин. Це вже 41-й епізод виверження цього вулкана на Гаваях – внаслідок нього вулканічні уламки впали на оглядові майданчики на вершинах, дороги, стежки та кілька громад неподалік.

У суботу вершину вулкана та також частину шосе поряд довелося перекрити, адже лава становила реальну небезпеку, а попіл протягом кількох годин осідав з атмосфери. Окрім того, виверження вулкана супроводжувалося падінням каміння.

Виверження вулкана на Гаваях: дивіться відео

Західну частину Кратерного краю після виверження вулкана знову відкрили для військового табору Кілауеа, але громадськості порадили зберігати обережність. А ось східна частина вулкана та околиці залишаються закритими через уламки на дорозі.

Раніше того ж дня Національний парк вулканів Гаваїв не впускав відвідувачів до парку, а рейнджери на вершині гори виводили відвідувачів з небезпечної зони.

Висота виверження лави досягла 500 метрів, а через слабкі поверхневі вітри разом з сильнішими вітрами верхніх шарів на північ та схід від жерла вулкана випало чимало попелу. Під час виверження вулкана "каміння розміром з грейпфрут" падало з неба далеко від самої гори, і чимало місцевих мешканців зауважили, що їм ще ніколи не доводилося бачити нічого подібного.

Що ще варто знати туристам?