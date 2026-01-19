Владельцы отелей на Майорке уже предупреждают туристов, что отдыхающих очень много, а остров работает на "полную мощность", ведь еще в прошлом году количество туристов выросло до нового максимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно "Меня это очень бесило": украинка раскрыла, чему научилась за год в Испании

Куда не стоит ехать на отдых в Испании?

Директор одной крупной гостиничной группы на Майорке предупреждает, что остров уже работает на полную мощность, а единственное, что можно сделать, чтобы отели функционировали как следует – это повысить цены. Самый большой Балеарский остров уже сейчас является далеко не самым дешевым местом для отдыха в Европе, а из-за постоянного наплыва туристов, цены могут повыситься еще больше.

Только в прошлом году Майорка приняла более 19 миллионов туристов – а тем временем население острова не составляет даже миллиона. Кроме того, тенденция к росту количества отдыхающих сохраняется, ведь в 2024 году их было меньше – 18,7 миллиона.

И этот "бум" туризма происходит на фоне антитуристических протестов на острове и различных ограничений против иностранцев, что вводит местная власть. Из-за наплыва путешественников цены на жилье на Майорке резко возрастают, а также поднимается и стоимость жизни, напрягается местная инфраструктура.

Беспрецедентное количество туристов лишает местных жителей даже предметов первой необходимости. Поэтому для того, чтобы обеспечить финансовую и логистическую способность жизни на острове, там нужны изменения, пишет Majorca Daily Bulletin.

Мы также видим, как традиционные магазины в Пальме или в городах исчезают, а их заменяют международные франшизы или места, где подают тосты с авокадо, что более или менее то же, – поделился один из владельцев отелей.

Что еще следует знать об отдыхе и жизни в Испании?