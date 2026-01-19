Власники готелів на Майорці вже попереджають туристів, що відпочивальників дуже багато, а острів працює на "повну потужність", адже ще торік кількість туристів зросла до нового максимуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Директор однієї великої готельної групи на Майорці попереджає, що острів вже працює на повну потужність, а єдине, що можна зробити, аби готелі функціонували як слід – це підвищити ціни. Найбільший Балеарський острів вже зараз є далеко не найдешевшим місцем для відпочинку у Європі, а через постійний наплив туристів, ціни можуть підвищитися ще більше.

Тільки торік Майорка прийняла понад 19 мільйонів туристів – а тим часом населення острова не становить навіть мільйона. Окрім того, тенденція до зростання кількості відпочивальників зберігається, адже 2024 року їх було менше – 18,7 мільйона.

І цей "бум" туризму відбувається на тлі антитуристичних протестів на острові та різноманітних обмежень проти іноземців, що вводить місцева влада. Через наплив мандрівників ціни на житло на Майорці різко зростають, а також підіймається і вартість життя, напружується місцева інфраструктура.

Безпрецедентна кількість туристів позбавляє місцевих жителів навіть предметів першої потреби. Тож для того, аби забезпечити фінансову та логістичну спроможність життя на острові, там потрібні зміни, пише Majorca Daily Bulletin.

Ми також бачимо, як традиційні магазини в Пальмі або в містах зникають, а їх замінюють міжнародні франшизи або місця, де подають тости з авокадо, що більш-менш те саме, – поділився один з власників готелів.

