Кипр – это очень популярное место для отдыха, и миллионы людей приезжают туда ежегодно. Но уже четвертый год подряд для страны начинается с засухи – и это превышает срок привычного засушливого периода, что обычно не затягивается более чем на три года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что известно о проблемах с водой на Кипре?

В понедельник, 29 декабря, поток воды в дамбу Кипра с октября описали как "трагический", а запасы воды только сокращаются, ведь потребление существенно превышает предложение. Общий приток воды с октября достигли лишь 1,7 миллиона кубических метров – а это количество технический инженер Департамента развития водных ресурсов назвал незначительным.

Для того, чтобы ситуация улучшилась, приток воды должен составлять примерно 10 – 12 миллионов кубических метров. И даже несмотря на то, что в этом году в некоторых регионах выпали значительно большие осадки, чем ожидалось, это не помогло исправить ситуацию – ведь там нет дамб, и поэтому осадки мало что сделали для нагрузки на национальные резервы. Ситуацию могут изменить только длительные, сильные дожди, которые продлятся несколько дней в горных водосборных районах, что и питают большие плотины.

Последняя засуха такого уровня на Кипре зафиксирована в 2008 году – а по состоянию на конец 2025 года уровень воды в водохранилищах достиг критически низкого. Некоторые из них заполнены менее, чем на 15% емкости, и даже затопленные ранее исторические сооружения стали полностью видимы.

В частности, стала полностью видимой церковь Свтого Николая на холмах над Лимассолом, обычно затопленная водохранилищем Курис, пишет KNews.

Длительная засуха беспокоит и фермеров – многие из них постоянно сталкиваются с дефицитом воды, и это, конечно же, влияет на плантации. Поэтому правительству Кипра в начале этого месяца пришлось одобрить финансовую помощь на 18,8 миллиона евро для около 8600 фермеров, чей урожай пострадал от засухи и непогоды.

Кроме того, граждан призывают экономно использовать воду и предупреждают, что засухи будут продолжаться, а изменение климата только ухудшает ситуацию.

