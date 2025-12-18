Польская сторона сообщила, что 18 декабря и на въезде, и на выезде из страны могут быть задержки из-за некоторых технических работ, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Почему могут возникнуть задержки на польской границе?

Из-за технических работ всем путешественникам, отправляющимся 18 декабря в Польшу, или возвращающимся из этой страны в Украину, придется подождать. В базе данных таможенной службы Польши проводятся сервисные работы, и именно это вызывает задержку.

Возможно замедление оформления транспортных средств как на въезд, так и на выезд с территории Украины во всех пунктах пропуска, граничащих с Львовщиной и Волынью,

– сообщили в ГПСУ.

Также там отметили, что завершение технических работ запланировано ориентировочно в 15:00 по киевскому времени.

Какие пункты пропуска наиболее нагружены?

Ранее в ГПСУ предупреждали, что накануне Рождества и Нового года некоторые пункты пропуска могут быть особенно нагруженными, ведь трафик возрастает аж на 25%. Поэтому важно выбирать пункты пропуска осмотрительно.

Дольше всего ждать, скорее всего, придется в "Шегинях" и "Краковце". А вот наименьшие очереди фиксируют в "Смильнице" и "Нижанковичах".

