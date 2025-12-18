Польська сторона повідомила, що 18 грудня і на в'їзді, і на виїзді з країни можуть бути затримки через деякі технічні роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Чому можуть виникнути затримки на польському кордоні?

Через технічні роботи усім мандрівникам, що вирушають 18 грудня до Польщі, або ж повертаються з цієї країни до України, доведеться зачекати. У базі даних митної служби Польщі проводяться сервісні роботи, і саме це спричиняє затримку.

Можливе уповільнення оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з території України в усіх пунктах пропуску, що межують із Львівщиною та Волинню,

– повідомили у ДПСУ.

Також там зазначили, що завершення технічних робіт заплановано орієнтовно о 15:00 за київським часом.

Які пункти пропуску найбільш навантажені?

Раніше у ДПСУ попереджали, що напередодні Різдва та Нового року деякі пункти пропуску можуть бути особливо навантаженими, адже трафік зростає аж на 25%. Тому важливо обирати пункти пропуску обачно.

Найдовше чекати, скоріш за все, доведеться у "Шегинях" та "Краківці". А ось найменші черги фіксують у "Смільниці" та "Нижанковичах".

