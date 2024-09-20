Загалом анонсовано понад 5 нових напрямків, що покращать сполучення між цими країнами. Про це повідомляють на офіційній сторінці лоукостера Ryanair.
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Ryanair запускає нові рейси до Польщі
На офіційній сторінці лоукостера Ryanair у Facebook з'явився пост-анонс про запуск нових рейсів з аеропорту Мілан-Мальпенса. Серед напрямків польські Краків та Жешув.
З Мілана до Кракова вийде дістатися за 1 годину 55 хвилин, польоти виконуються тричі на тиждень. Вартість квитків – від 15 євро.
Політ з Мілана до Жешува також займе 1 годину 55 хвилин і буде можливий двічі на тиждень. Квиток в один бік можна забрати за 26 євро.
З Мілана-Мальпенси анонсували рейси і в інші міста ЄС:
- Афіни,
- Будапешт,
- Таллінн,
- Майорка,
- Париж,
- Фуертевентура,
- Марракеш,
- Реджо-ді-Калабрія.
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5 нових рейсів з Ханьї та Риму
Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про плани відкрити кілька нових маршрутів на весну та літо 2025 року. Майбутні рейси покращать сполучення між Італією та Грецією, а також кількома іншими країнами, включаючи Латвію, Бельгію та Ізраїль.
Перелік нових рейсів:
- Ханья – Тель-Авів: з 30 березня 2025 року, тричі на тиждень,
- Рим FCO – Брюссель Шарлеру: (в календарі системи бронювання ще немає конкретних днів польоту);
- Рим FCO – Корфу: з 6 травня 2025 року, двічі на тиждень,
- Рим FCO – Рига: з 30 березня 2025 року, тричі на тиждень,
- Рим FCO – Родос: (в календарі системи бронювання авіакомпанії ще немає конкретних днів польоту).
Авіаквитки Рим FCO – Рига на 30 березня – 6 квітня 2025 року / Скриншот з сайту