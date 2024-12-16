Нова канатна дорога з’єднує села Штехельберг і Мюррен. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Swissinfo.ch.

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Канатна дорога прокладена повз круті скелі

Ця канатна дорога довжиною майже 1 194 метри, вона долає перепад висот 775 метрів. Там є дві кабіни, кожна з яких розрахована на 85 пасажирів. За даними компанії-оператора Schilthornbahn AG, при повному завантаженні дорога може перевозити 800 людей за годину.

Вона працює автоматично без будь-якого персоналу – камери та датчики забезпечують постійний моніторинг.

Через крутий нахил кабіни підвішені на спеціальному одинадцятиметровому кронштейні. Сама канатна дорога спирається на дві проміжні щогли й рухається зі швидкістю 7 метрів за секунду. Відтепер подорож крутими скелями Мюрренфлу займає лише 4 хвилини.



Найкрутіша канатна дорога у світі / фото Keystone-SDA

Ця канатна дорога є частиною проєкту "Schilthornbahn 20XX". Проєкт передбачає будівництво нової системи канатної дороги з трьома секціями, від Штехельберга до Мюррена через Бірг до Шільтхорна.

Вартість проєкту становить 100 – 112 мільйонів доларів. Очікується, що його будівництво повністю завершать до весни 2026 року.